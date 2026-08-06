Не только инфекции: При этих симптомах интимная близость только навредит здоровью

Обычно поводом для отказа от интимной близости считают только инфекции или явные воспалительные процессы. Однако организм может подавать и другие тревожные сигналы. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru, какие симптомы требуют временного отказа от секса и обращения к специалисту.

По словам врача, особое внимание стоит обратить на боль в области сердца, одышку, перебои в его работе и выраженную слабость при физической нагрузке. Такие признаки могут говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а половой акт сам по себе тоже является физической нагрузкой.

Если во время физической нагрузки, в том числе при подъёме по лестнице или быстрой ходьбе, появляются давящая боль за грудиной, одышка, чувство нехватки воздуха, перебои в работе сердца или выраженная слабость, эти симптомы требуют консультации кардиолога. Екатерина Демьяновская Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Она отметила, что при нестабильной стенокардии, недавно перенесённом инфаркте миокарда, тяжёлой сердечной недостаточности или неконтролируемых нарушениях ритма интимная близость может быть опасна. Если появились тревожные симптомы, необходимо как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование. Возвращаться к сексуальной жизни следует только после разрешения специалиста.

Также временно отказаться от близости стоит при высокой температуре и признаках острой инфекции. Во время лихорадки, даже при обычной ОРВИ, организм работает с повышенной нагрузкой: учащаются пульс и дыхание, увеличивается потребность тканей в кислороде. Дополнительная физическая активность может ухудшить самочувствие, замедлить восстановление и повысить риск передачи инфекции партнёру.

Особое внимание врач советует уделять симптомам со стороны мочеполовой системы: боли, жжению при мочеиспускании, необычным выделениям, язвам, пузырькам, сыпи и другим изменениям кожи или слизистых. Такие признаки могут указывать на инфекции или другие заболевания, поэтому до обследования интимную близость лучше исключить.

Женщинам необходимо обратиться к врачу при сильной боли внизу живота, необычных кровянистых выделениях, кровотечении после полового акта или выраженной боли во время секса. Эти симптомы могут сопровождать воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, миомы и другие патологии.

По словам Демьяновской, осторожность необходима и во время беременности. В большинстве случаев при её нормальном течении секс безопасен. Однако при угрозе преждевременных родов, предлежании плаценты, кровянистых выделениях, подтекании околоплодных вод и других осложнениях акушер-гинеколог может рекомендовать временное половое воздержание.

Мужчинам нельзя откладывать обращение за медицинской помощью при внезапной сильной боли в мошонке, выраженном отёке, покраснении или резком увеличении одного из яичек. Такие симптомы могут быть проявлением перекрута яичка — состояния, при котором счёт идёт буквально на часы.

Эксперт также напомнила, что людям с артериальной гипертензией следует внимательно контролировать давление и принимать назначенные врачом препараты. Само по себе заболевание не является противопоказанием к сексу, однако при повышенном артериальном давлении интимную близость лучше отложить.

Кроме того, опасным симптомом считается внезапная очень сильная головная боль, особенно если она возникла во время секса. Если такой приступ случился впервые и сопровождается нарушением речи, слабостью в конечностях или судорогами, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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