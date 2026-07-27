Сахар, грибки и химические ожоги: Гинеколог предупредила об опасности игр с едой во время секса

Казалось бы, безобидное разнообразие в интимной жизни с использованием сладостей и других продуктов может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Гинеколог Вера Ильина в беседе с РИАМО перечислила основные риски и способы их минимизации.

По словам специалиста, главная опасность кроется в микрофлоре. Кожа, особенно в области паха и складок, содержит множество бактерий, которые при контакте с едой легко переносятся в рот или на слизистые, провоцируя кишечные расстройства и гинекологические воспаления.

«Отдельная и очень частая беда — сладкие продукты рядом с гениталиями. Мёд, шоколад, взбитые сливки, сиропы содержат сахар, а сахар — идеальная питательная среда для грибков. Попадание сладкого во влагалище почти гарантированно провоцирует кандидоз, то есть молочницу: зуд, жжение, выделения, дискомфорт на несколько дней. Нарушается естественный баланс микрофлоры, и восстанавливается он не сразу», — подчеркнула Ильина.

Второй риск — скоропортящиеся продукты. Молочные и мясные изделия, а также кремы на тепле быстро становятся рассадником стафилококка и кишечной палочки. Третья угроза — аллергические реакции и химические ожоги. Цитрусовые, острое, орехи и экзотические фрукты, попадая на нежную кожу и слизистые, могут вызвать покраснение, отёк и жжение.

«Не забываем и про инфекции, передающиеся половым путём: оральный контакт с телом партнёра — это всё равно контакт со слизистыми и кожей, и еда здесь не барьер, а скорее повод к более тесному соприкосновению», — пояснила гинеколог.

Если экспериментов избежать не удаётся, врач советует использовать только свежие продукты, наносить их подальше от интимных зон — на грудь, живот или спину — и обязательно принимать душ сразу после игры.

«После всех игр обязательно принять душ, а женщинам — не пренебрегать гигиеной, чтобы не спровоцировать воспаление. При появлении зуда, жжения, необычных выделений или сыпи — не тяните, обратитесь к врачу», — заключила Ильина.

Ранее Life.ru писал, что одним из эффективных способов борьбы со стрессом является секс, поскольку он способствует выработке полезных гормонов в противовес кортизолу и адреналину, которые негативно влияют на организм при длительном стрессе. Она также отметила, что для преодоления негативного состояния важны дофамин, который стимулируется через шоколад, любимую еду, сон, интимную близость и телесные ощущения, а также эндорфины от объятий и смеха, и серотонин от общения с природой.