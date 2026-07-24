Сексологи зафиксировали растущий интерес поколения «сикс-севен» к БДСМ

Молодёжь поколения Z всё чаще увлекается БДСМ-практиками, что приводит к росту обращений к врачам с травмами, полученными во время сексуальных игр, пишет SHOT. Сексологи отмечают, что интерес к этой субкультуре среди зумеров значительно выше, чем у их предшественников, благодаря большей раскрепощённости и обилию откровенного контента в интернете. Продажи товаров для жёстких игр — наручников, поводков, специальных свечей — также подтверждают тренд: этот сегмент стал одним из самых быстрорастущих в магазинах 18+.

По словам сексолога Юрия Прокопенко, само по себе увлечение БДСМ не считается психическим расстройством. Однако если человек не может получить удовольствие без причинения боли или постоянного доминирования, это может говорить о психологической зависимости и требовать вмешательства специалиста. Эксперт добавил, что врачи регулярно сталкиваются с последствиями таких игр — синяками, ушибами и другими повреждениями.

В некоторых случаях это приводило к трагическим исходам, например, в начале года в Подмосковье мужчина задушил жену во время секса.

Ранее владельцы секс-шопов зафиксировали необычную тенденцию: в дни чемпионата мира по футболу спрос на их товары значительно вырос. Рост продаж объясняют тем, что спортивные события часто подстёгивают либидо. Какие позиции пользовались наибольшей популярностью — в материале Life.ru.