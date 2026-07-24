Во что мы играли, пока Месси катал мяч: ЧМ поднял россиянам либидо, и вот что они покупали в секс-шопах
Россияне во время ЧМ бросились скупать массажёры из «Секса в большом городе»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владельцы секс-шопов заметили интересную тенденцию: во время чемпионата мира по футболу россияне стали чаще захаживать не только в пабы, но и в магазины для взрослых. Резкий рост продаж можно объяснить тем, что во время мундиаля у людей поднимается либидо! О том, какие товары стали самыми популярными в этот период, Life.ru рассказала Екатерина Шельтик, владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка любви СПБ».
Мы сначала не поняли, что случилось, ведь маркетинговая стратегия осталась прежней. А потом на просторах интернета я увидела информацию о том, что во время чемпионата мира у людей поднимается либидо. И действительно, продавцы делились, что мужчины, приходя в секс-шоп, сначала беседовали о футболе, а потом об игрушках. Это еще больше побуждало их к покупкам. Они видели здесь «своих», обсуждали матчи, расслаблялись и в итоге делали чеки выше обычного, понимая, что все находятся на одной волне. Для меня это было удивительно.
В топ «чемпионатных» покупок попали вибромассажёры Wand (с круглой головкой и длинной ручкой) — они стали популярны после выхода сериала «Секс в большом городе». Шельтик объясняет, что изначально его придумывали для снятия напряжения в теле, но позже стали использовать как интимную игрушку. И это тоже тренд: выросло количество продаж именно тех массажёров, которыми можно пользоваться как для расслабления, так и для достижения оргазма. Не исключено, что россияне покупали их, чтобы снять стресс после просмотра матча, но увлекались.
Также выросли продажи презервативов и смазок (самые популярные вкусы — коктейли «Космополитен», «Секс на пляже», «Маргарита»).
Ещё один — правда, не такой позитивный — летний секс-тренд у россиян — это уретрит и цистит. Врачи фиксируют вспышку этих заболеваний из-за активно интимной жизни за пределами спальни, в частности, на пляжах и в воде. О том, чем это чревато, читайте на Life.ru
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