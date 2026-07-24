Во что мы играли, пока Месси катал мяч: ЧМ поднял россиянам либидо, и вот что они покупали в секс-шопах

Мы сначала не поняли, что случилось, ведь маркетинговая стратегия осталась прежней. А потом на просторах интернета я увидела информацию о том, что во время чемпионата мира у людей поднимается либидо. И действительно, продавцы делились, что мужчины, приходя в секс-шоп, сначала беседовали о футболе, а потом об игрушках. Это еще больше побуждало их к покупкам. Они видели здесь «своих», обсуждали матчи, расслаблялись и в итоге делали чеки выше обычного, понимая, что все находятся на одной волне. Для меня это было удивительно.