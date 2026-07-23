«Партизаны на полях» и «немой штиль»: Сексолог научила, как тихо заняться сексом, если в гости приехала родня

Картонные стены, скрипучие кровати и чуткий сон свекрови за стенкой — вот он, главный враг летнего отдыха. Но безвыходных ситуаций не бывает. Сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru посоветовала парам включить режим «партизаны на ржаных полях», чтобы уединиться.

Локация решает все

Кровать сексолог советует заменить на пол — он не скрипит. Стелим плед, подушку и размещаемся на твердом и бесшумном. Второй вариант — заняться сексом в бане (если она есть на даче, например) или машине, если она припаркована подальше от окон.

Немой штиль

Позы — только «Немой штиль»: только «ложечка» или вариант «на боку» — амплитуда минимальная, а контроль над дыханием максимальный. Двигаемся плавно. Александра Миллер Сексолог

Маскируем звуки

Миллер советует включить вентилятор, кондиционер или старую радиоточку на минималках. Монотонный шум — лучший друг. Ещё один лайфхак — дышать (или кричать) в подушку, она гасит звук на 90%. И не забывайте про прелюдию и смазку.

«Смазка и прелюдия. Без них никак. Сухота = трение, трение = звук. А так всё скользко и бесшумно, плюс процесс идёт быстрее, потому что нервы на пределе», — добавила эксперт.

А в Лондоне даже появился коворкинг, где посетители могут не только работать за ноутбуком, но и вступать в интимные отношения с коллегами. Необычный проект создатели называют местом для «человеческой связи», которое сочетает офис, клуб общения и пространство для взрослых практик.