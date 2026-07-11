«Зачем мне это?»: Психолог объяснила, почему отдых с бывшим — это опасная затея

Совместный отдых с экс-супругом после развода сегодня не редкость, но далеко не всегда он приносит пользу. Психолог Любовь Наумова рассказала, в каких случаях такая поездка может стать зрелым решением, а когда обернётся эмоциональной ловушкой.

По словам специалиста, сама по себе идея такого отдыха не плоха и не хороша — всё зависит от истинных мотивов. Если люди расстались осознанно, сохранили уважение и едут прежде всего ради детей, совместный отпуск может быть вполне нормальной историей. Ребёнку приятно провести время с обоими родителями и увидеть, что они умеют договариваться. Однако за таким отдыхом часто скрываются совсем другие мотивы: один из бывших партнёров может надеяться на восстановление отношений или пытаться проверить чувства. Тогда поездка превращается не в отдых, а в эмоциональную западню.

В беседе с радио Sputnik Наумова предупредила, что в отпуске люди находятся рядом круглые сутки, и старые обиды быстро всплывают наружу. Вместо приятного времяпрепровождения начинается повторение сценариев, которые когда-то привели к разводу. Отдельная история — отдых «ради детей». Дети тонко чувствуют напряжение, и если родители подают надежду на воссоединение, ребёнок может снова пережить разочарование.

Главный вопрос, который стоит задать себе перед такой поездкой: зачем я еду. Если ответ — дети, комфортное общение и отсутствие взаимных ожиданий, это зрелое решение. Если же есть надежда вернуть прошлое или страх отпустить человека, такой отдых принесёт больше боли, чем радости. Важна честность с самим собой: когда люди понимают свои мотивы, всё может пройти спокойно. Но если отпуск становится способом удержать прошлое, он почти всегда заканчивается новыми обидами и разочарованиями.

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