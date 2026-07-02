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2 июля, 07:25

«Граница спальни и души»: Когда дружба с противоположным полом перерастает в измену

Психолог Миллер призвала выстраивать границы в дружбе с противоположным полом

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Дружба с человеком противоположного пола сама по себе не разрушает отношения, но может стать проблемой, если превращается в закрытую зону для партнёра. Психолог Александра Миллер объяснила, что тревожными сигналами становятся секреты, недосказанность и чрезмерная эмоциональная близость с третьим человеком.

По её словам, ревность не всегда говорит о патологии: иногда она показывает, что в паре не хватает внимания, доверия или нарушены личные границы. Однако если человек начинает контролировать каждый шаг партнёра, это уже не защита отношений, а разрушительная модель поведения.

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Дружба с противоположным полом возможна, если в ней сохраняются понятные границы. Нормально обсуждать работу, увлечения или общие темы, но опасно превращать друга в человека, которому жалуются на партнёра и доверяют больше, чем любимому.

Эмоциональная измена начинается там, где важные чувства, переживания и откровенность уходят за пределы пары. Особенно насторожить должно скрытое общение, тайные переписки и ситуация, когда самый близкий человек узнаёт о проблемах последним.

«Граница проходит там, где заканчивается ваша спальня и начинается его душа. Эмоциональная измена — это когда он бежит делиться радостью и горем сначала с ней, а вам приносит «сухой остаток», — отметила эксперт в беседе с Пятым каналом.

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Борис Эльфанд
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