«Не додумывайте за других»: Влюблённым россиянам объяснили, как пережить гостинг

Россияне всё чаще сталкиваются с расставаниями в формате «гостинга», когда партнёр просто исчезает без объяснений, что вызывает сильную тревогу, стресс и чувство неопределённости. По словам клинического психолога Дарьи Сальниковой, такая ситуация может восприниматься мозгом почти как физическая боль и в ряде случаев способна приводить к депрессивным состояниям.

Специалист отмечает, что главная ошибка в подобных ситуациях — попытка бесконечно анализировать поведение ушедшего человека и искать скрытые причины его поступка. Вместо этого психолог советует переключаться на себя и задавать практические вопросы о собственном состоянии и дальнейших действиях: как человеку помочь себе сейчас и что делать дальше.

«Не додумывайте за других. У вас нет хрустального шара. Даже если вы спросите, вам могут соврать или не ответить вовсе», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

Она провела простую аналогию с бытовой травмой: если человек порезался, он не анализирует причины падения ножа, а занимается раной. С эмоциональной потерей логика должна быть похожей — сначала важно стабилизировать своё состояние, а уже потом при необходимости размышлять о мотивах другого человека.

Напомним, в России набирает обороты тенденция к разрыву отношений через гостинг — внезапное и полное прекращение общения без объяснений. Психотерапевты отмечают, что всё больше россиян страдают от стресса, вызванного таким резким исчезновением партнёра.