Психолог призвала россиянок не жадничать на комплименты для мужчин

В российской культуре не принято делать мужчинам комплименты, хотя они нуждаются в них не меньше женщин, заявила психолог Анетта Орлова. По её словам, представителям сильного пола гораздо труднее принять похвалу, особенно от дам.

Однако при этом самопохвала для мужчин — очень доступная речевая стратегия. Эксперт в эфире радио Sputnik призвала всех россиян «не жадничать» на похвалу и обязательно отмечать в окружающих что-то красивое.

Ранее россиянам объяснили, как правильно сделать комплимент, чтобы не задеть человека. По словам психолога, желание отметить чью-то привлекательность нередко приводит к взаимной неловкости.