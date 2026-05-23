«Ты похорошела» — обидно: Как правильно сделать комплимент, чтобы не задеть человека
Психолог Артеменко объяснила, почему комплимент «ты похорошела» может обидеть
Обложка © GigaChat / Life.ru
Желание отметить чью-то привлекательность нередко приводит к взаимной неловкости. Рекомендациями о том, как избежать подобных ситуаций, поделилась гештальт-терапевт Екатерина Артеменко в беседе с «Газетой.ru».
Специалист пояснила, что внешность всегда является зоной сомнений из-за разницы в стандартах. Поэтому важно исключать сравнения и излишнюю оценочность в высказываниях. Фраза «ты похорошела», например, невольно намекает, что раньше человек выглядел хуже.
Безопасной эксперт назвала стратегию «здесь и сейчас». Она предполагает отказ от отсылок к прошлому образу собеседника или другим людям. Лучше сказать: «Мне нравится твоя причёска», а не сравнивать новый цвет волос со старым.
Психолог предупредила, что комментарии о весе или возрасте бывают болезненными даже при позитивном посыле. За изменениями может стоять непростой опыт. Худоба порой связана с недугом, а короткая стрижка — с необходимостью убрать испорченные пряди.
Важно учитывать и степень близости с адресатом. Эксперт напомнила, что приятные слова коллеге на рабочей встрече и подруге на отдыхе — совершенно разные вещи, нарушающие субординацию в первом случае.
Артеменко призвала отказаться от комплиментов ради выгоды. Подобная лесть легко считывается и провоцирует реакцию, обратную ожидаемой. Дарить похвалу стоит лишь при искреннем порыве, найдя для него верную форму.
Ещё один совет — смещать внимание с наружности на целостное впечатление. Психолог объяснила, что за обликом всегда стоят мысли и ценности человека. Иногда уместнее отметить стиль или энергетику, нежели конкретные детали вроде новых кроссовок. Такой подход будет экологичнее и приятнее для окружающих.
