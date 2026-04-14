«Мужик, ты прав»: Белоруска на Бали назвала россиян самыми некрасивыми. И получила комплимент за усы

Проживающая на Бали гражданка Белоруссии записала видео, в котором оскорбила российских мужчин, а затем переключилась на женщин. Ролики разлетелись по Сети, набрав сотни тысяч просмотров и вызвав шквал гневных комментариев.

Россияне недостаточно хороши для живущей на Бали блогера.

«В России <...> пузатики, ещё и бухающие. Как женщины с ними в кровать с некоторыми ложатся — у меня нет никакого понимания», — заявила девушка.

Автор видео утверждает, что способна определить мужчин из РФ просто по внешнему виду. По её словам, если человек взрослый и некрасивый, то он «скорее всего русский».

Досталось и прекрасной половине населения России. Гражданство женщин она тоже определяет на глаз, но уже по последствиям косметологических процедур. Девушка говорит, что россиянки «открыли для себя косметологию и посходили с ума», узнать их можно по перекачанным губам.

В комментариях в долгу не остались. Ценительнице красоты заявили, что она прекрасно подходит под собственное описание российских мужчин, рекомендовали ей вообще не затрагивать тему внешности и предложили «открыть для себя стоматологию». Не обошлось и без комплиментов — один из пользователей написал, что кольцо в носу девушки прекрасно смотрится с её усами.

«Мужик, ты в чём-то прав», — согласился с ней один из комментаторов.