Полиция задержала онлифанщицу за кальян на куличе

Столичные полицейские задержали 27-летнюю Ксени, сделавшую кальян на куличе. Девушка ранее опубликовала соответствующие видео в своём блоге.

«Собранные полицейскими материалы и задержанная переданы в следственные органы», — указано в сообщении МВД.

Девушка извинилась за кальян на куличе.

В МВД опубликовали видео с извинениями подозреваемой. Девушка попросила прощения за свой поступок. Она заявила, что не хотела никого задеть, оскорбить или обидеть своими действиями. Уголовное дело возбудили по статье 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Напомним, в социальных сетях разгорелся скандал после того, как 27-летняя московская кальянщица Ксения опубликовала видео, на котором забила «пасхальный кальян» на куличе. Происходящее она подписала фразой «Даже Христос от такого воскрес». Пользователи потребовали привлечь девушку к ответственности за оскорбление чувств верующих.