«Всё не так страшно»: Что грозит онлифанщице за кальян на куличе

Кальянщица из Москвы, которая устроила провокационную фотосессию с кальяном на куличе, может угодить в тюрьму сроком на три года, также ей грозит штраф на сумму в 300 тысч рублей. Об этом рассказала «Вечерней Москве» адвокат по уголовным делам Вероника Полякова, комментируя проступок девушки, оскорбившей чувства верующих.

«Так как преступление было совершено в баре, а не в церкви или другом месте для богослужений, то дело квалифицируют по первой части статьи 148 УК РФ, и всё не так страшно. Это преступление небольшой тяжести, но за него закон всё равно предусматривается от одного года до трёх лет лишения свободы», — поделилась юрист.

По её мнению, есть вариант и прекращения уголовного дела, но это возможно только в рамках судебных слушаний. Полякова отметила, что извинения не помогут нарушительнице избежать ответственности.

Напомним, 27-летняя московская кальянщица Ксения опубликовала в Сети фотографию, на которой установила кальян прямо на кулич. Пользователи требуют привлечь девушку к ответственности за оскорбление чувств верующих. Девушка родом из Саранска, в настоящее время живёт и работает в Москве. Помимо профессии кальянщицы, она ведёт аккаунт на платформе для взрослого контента OnlyFans, говорят СМИ. Возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»). Хотя нарушительница уже принесла извинения, следствие не будет закрывать дело, так как действия кальянщицы носили провокационный характер.