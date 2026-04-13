Онлифанщица забила «пасхальный кальян» на куличе и получила уголовное дело

В социальных сетях разгорелся скандал после того, как 27-летняя московская кальянщица Ксения опубликовала фотографию, на которой установила кальян прямо на кулич. Пользователи требуют привлечь девушку к ответственности за оскорбление чувств верующих, пишет SHOT.

Москвичка забила кальян на куличе. Фото © SHOT

Ксения родом из Саранска, в настоящее время живёт и работает в Москве. Помимо профессии кальянщицы, девушка ведёт аккаунт на платформе для взрослого контента OnlyFans.

Снимок вызвал волну ярости в Сети. Комментаторы называют действия девушки богохульством и оскорблением православных традиций накануне Пасхи. Многие требуют привлечь её к административной или уголовной ответственности по статье «Оскорбление чувств верующих». Сама Ксения удалила скандальный пост, однако скриншоты продолжают распространяться в соцсетях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как Ксения забила кальян на куличе в одном из баров на улице Сретенка. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»).

«Личность фигурантки оперативно установлена. В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел, где состоится её допрос», — говорится в сообщении.

Ксения извинилась за кальян, сделанный на куличе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hjertesmerter

Кальянщица уже принесла извинения в социальных сетях, назвав произошедшее «необдуманным поступком». Однако это не остановило правоохранителей: в СК считают, что видео носило провокационный характер и было направлено на публичное оскорбление чувств верующих.

Ранее Life.ru рассказал о курьёзе в Севастополе. Там во время пасхального богослужения в Херсонесе Таврическом священник сначала освятил кота, который разлёгся среди куличей. Пушистый «прихожанин» терпеливо ждал и растрогал всех присутствующих.