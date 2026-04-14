Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 13:47

Блогерша, попавшая в скандал с куличом и дилдо, хвалилась своей неадекватностью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жительница Мурино, сфотографировавшаяся с куличом и секс-игрушкой и нажившая себе проблем, оказалась одиозной блогершей с 37 тысячами подписчиков в TikTok. Подробности выяснил Mash на Мойке.

Татьяна перебралась в Петербург из небольшого населённого пункта в Республике Хакасия. Девушка трудилась кассиром в сети магазинов косметики и параллельно вела блог, где показывала рабочие будни — её аккаунт набрал почти 4 млн лайков. Видео залетели не всем. Её уволили «одним днём за тиктоки», сама она сожалела и уверяла, что не хотела никого обидеть, но опубликованные ею ролики производят другое впечатление.

В своих видео девушка экспрессивно и не стесняясь в выражениях изливает негатив на клиентов, которые, например, просят оформить им скидку. Также она называла себя «топ 1 неадекватной кассиршей СНГ», признавалась что хотела бы побить покупателей, и жаловалась на то, что ей вообще приходится работать. В ролике, опубликованном после увольнения, Татьяна недоумевает, почему её коллеги продолжают снимать тиктоки про всякое непотребство, но работу потеряла только она.

Напомним, скандал разразился сегодня, после того как блогерша выложила в соцсети снимок с куличом и дилдо. Сама девушка заявила, что не верит в Бога. Когда на неё обрушилась волна хейта, тиктокерше пришлось публично извиниться и зачистить свои соцсети. Сегодня утром против неё возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Фигурантке грозит пять лет тюрьмы.

