За оскорбление чувств верующих просят до 5 лет из-за скандала с куличом и дилдо

Даже угроза годового тюремного срока за оскорбление религиозных чувств не останавливает некоторых россиян от противоправных поступков, уверен председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. Поводом для таких заявлений стал случай, когда девушка выложила в соцсетях пасхальное поздравление с фотографией кулича и секс-игрушки.

По словам эксперта, действующая норма УК РФ не пугает подобных «чудаков». К тому же суды зачастую назначают наказание условно, что лишь снимает психологический барьер для нарушителей. В связи с этим правозащитный центр в ближайшее время займётся разработкой поправок, ужесточающих ответственность.

«В ближайшее время начнём работу по законопроекту, подразумевающую ужесточение наказания по этой части до пяти лет», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Напомним, ранее жительница Ленинградской области вызвала скандал в соцсетях и стала фигуранткой проверки после того, как опубликовала фото, где пасхальный кулич соседствовал с секс-игрушкой. А в Москве онлифанщица опубликовала фотографию, на которой установила кальян прямо на кулич, и получила уголовное дело.