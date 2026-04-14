«Я сама крещёная!» 20-летняя блогерша выложила фото кулича с дилдо и попала в беду
Блогершу из Ленобласти проверяет полиция после фото кулича с секс-игрушкой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LVV
Жительница Ленинградской области вызвала скандал в соцсетях и стала фигуранткой проверки после того, как опубликовала фото, где пасхальный кулич соседствовал с секс-игрушкой. 20-летняя блогерша разместила провокационный снимок дилдо в своих аккаунтах, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Публикация вызвала резкое возмущение пользователей, и девушка оперативно удалила пост. Позже она принесла извинения и пообещала впредь не повторять подобных поступков. Несмотря на извинения, правоохранительные органы начали проверку по факту публикации.
«Я сама крещёная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию», — сказала блогерша.
Ранее, 27-летняя московская кальянщица Ксения опубликовала в Сети фотографию, на которой установила кальян прямо на кулич. Пользователи требуют привлечь девушку к ответственности за оскорбление чувств верующих. Помимо профессии кальянщицы, она ведёт аккаунт на платформе для взрослого контента OnlyFans.. Возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»).
