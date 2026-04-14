На блогершу из Ленобласти завели дело за фото с куличом и секс-игрушкой

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело против 20-летней жительницы Мурино после публикации снимка, на котором пасхальный кулич соседствовал с секс-игрушкой. Кадр вызвал резкую реакцию у верующих и был расценён как оскорбление их чувств. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в своём Telegram-канале.

Фигурантку дела подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Сотрудники ведомства уже установили личность девушки и принимают меры для её задержания. Позже ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, провокационное фото появилось в соцсетях блогерши и мгновенно собрало негативные комментарии. Пользователи осудили публикацию, после чего автор удалила снимок. Затем девушка выложила пост с извинениями. Она написала, что сама крещёная, не хотела никого задеть, оскорбить или осквернить религию, и пообещала никогда не повторять подобное.

