Выйди и зайди нормально! Названы шутки, которые отбивают желание заниматься сексом
Психолог Кульгавчук: Из-за шуток о размере пениса можно остаться без секса
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Оценочные шутки, сравнения с бывшими партнёрами и насмешки над телом могут разрушить желание близости, предупредил психолог и сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, перед интимом человек становится особенно уязвимым, поэтому фраза, которая в обычной обстановке кажется безобидной, в спальне может прозвучать как унижение.
Сильнее всего бьют по доверию шутки о внешности, возрасте, запахах, физиологии, размере или форме половых органов. Не менее опасны ирония над неудачей: такие слова могут вызвать стыд, тревогу, обиду и страх повторения неприятной ситуации, из-за чего партнёр начнёт избегать близости.
«С годами мы все меняемся, и принятие этих изменений партнёром критически важно для сохранения либидо», — подчеркнул собеседник «Абзаца».
Эксперт также предупредил о «техническом саботаже», когда под видом совета человек высмеивает неловкость, неопытность или особенности возбуждения партнёра. Такие подколы лишают чувства безопасности, а шутки с участием третьих лиц могут вызвать ревность и ощущение ненужности, после чего желание заняться сексом быстро исчезает.
Кстати, жара вносит коррективы не только в нашу рабочую жизнь, но и в интимную. Секс в таких погодных условиях может стать настоящим испытанием. Какие позы лучше выбрать, в беседе с Life.ru рассказала сексолог.
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