Большая грудь — сытость и безопасность: Психолог раскрыл причины мужской тяги к «пышкам»

Влечение некоторых мужчин к женщинам с пышными формами имеет как минимум две глубинные причины. Об этом «Абзацу» рассказал психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, в «пышках» мужчины могут бессознательно видеть образ матери. Объёмные фигуры интуитивно ассоциируются с заботой, сытостью и защитой. Особенно часто тягу к таким женщинам испытывают те, кому в детстве не хватало материнской нежности.

«Психоаналитическая традиция связывает мать как первый объект любви с источником пищи. В подсознании большая грудь — это гарантия сытости и выживания. Если в детстве мужчина недополучил тепла от внешне «идеальной», но холодной матери, его может неудержимо тянуть к крупным, «тёплым» женщинам, которые телесно компенсируют этот дефицит», — пояснил Кульгавчук.

Кроме того, в периоды стресса, голода или опасности мужчины могут выбирать более полных партнёрш — так включается древний эволюционный механизм выживания. Также при выборе спутницы может срабатывать инстинкт размножения. Женщина в теле с точки зрения подсознания может выглядеть более здоровой и способной родить крепкое потомство.

Вопреки глянцевым стандартам, фертильность не равна худобе. Ключевой маркер для древнего мужчины — соотношение талии к бёдрам (около 0,7). Это признак здорового гормонального фона и лёгких родов. Женщина может весить 100 кг, но если у неё есть талия, подсознание оценит её фертильность как высокую. А худоба с минимумом жира может считываться мозгом как голод, болезнь или неспособность выносить плод, добавил эксперт.

Кстати, сейчас в соцсетях набирает популярность многодневное голодание (2–5 дней), которое якобы очищает организм, омолаживает и лечит хронические болезни. Однако диетологи предупреждают, что организм не очищается, а переходит в режим выживания, что может привести к скачкам давления, обморокам, бессоннице и даже реанимации.