CSHR: Сила любви в отношениях не всегда связана с частотой секса

Учёные разобрали, как наличие любовных чувств связано с частотой секса, и пришли к выводу: сильные эмоции и переживания не всегда означают более активную интимную жизнь. Работа опубликована в журнале Current Sexual Health Reports.

Авторы изучили данные исследований о людях, которые находились в состоянии романтической влюблённости. Основная база — Romantic Love Survey 2022, в которую вошли 1556 молодых взрослых из 33 стран.

В среднем участники, переживавшие влюблённость, сообщали о сексуальной близости примерно 3,5 раза в неделю. Но разброс оказался очень большим: у одних пар секса не было вовсе, а у других частота доходила до 20 раз за семь дней.

При этом интенсивность чувств сама по себе не объясняла, как часто партнёры занимаются сексом. В одном из исследований ни сила любви, ни навязчивые мысли о любимом человеке, ни длительность отношений в первые два года не стали значимыми предикторами частоты близости.

Авторы считают, что важнее не «насколько сильно» человек любит, а сам факт состояния влюблённости. То есть романтическая любовь может быть связана с более частой интимной жизнью, но её сила не работает как прямой регулятор.

Исследователи также подчёркивают, что данные пока нельзя считать универсальными. Выборка в основном состояла из молодых людей из западных, образованных и индустриальных обществ, поэтому выводы нужно проверять на других группах.

Практический смысл работы в том, что колебания сексуальной активности в паре не всегда говорят об охлаждении чувств. Даже при сильной любви частота близости может зависеть от возраста, здоровья, длительности отношений и других факторов.

