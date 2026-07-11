Дешёвый дофамин и иллюзия контроля: Желание погадать на бывшего ловит женщин в западню тревоги

Гадание после расставания — это не безобидное развлечение, а способ снять тревогу, работающий по принципу игровых автоматов. Об этом рассказала семейный и провокативный психолог, эксперт журнала Psychologies Елена Гусева.

По её словам, при разрыве женщина теряет контроль над бывшим партнёром, возникает дефицит информации. Мучают вопросы, восстановятся ли отношения, с кем он сейчас, страдает ли. Чтобы заглушить тревогу, многие обращаются к гаданиям. В кровь выбрасывается дофамин — гормон предвкушения награды. Возникает азарт: а вдруг именно этот расклад даст желаемый ответ? Но даже получив его, удовлетворение не наступает, а лишь появляется желание погадать снова. Цикл замыкается: тревога — предвкушение — дофамин — ничего не меняется — снова тревога.

В беседе с РИАМО психолог называет это «зависимостью от дешёвого дофамина». Такой подход не даёт изменений, а лишь усиливает тревогу и иллюзию контроля. Здоровый путь получения гормонов — прожить боль, выплакаться, принять ситуацию, а затем найти новое увлечение, которое будет приносить настоящую радость.

Гусева советует переключить фокус с вопросов о бывшем на вопросы о себе: почему мне плохо без него, как себе помочь. Это помогает мозгу перестроиться. Рекомендуется переносить душевную боль на физические ощущения — через растяжку, холодный душ или умывание. Заменить гадания можно действиями с предсказуемым результатом: уборкой, готовкой, глажкой.

Важно честно признаться себе, зачем вы гадаете, и найти здоровые способы снятия тревоги. Расклады на бывшего — это способ уйти от настоящего, который мешает выстраивать реальные отношения. Чтобы разорвать круг, нужно научиться выдерживать неопределённость и ближе познакомиться с собой.

Ранее психолог раскритиковал новый тренд: он назвал влюблённость в нейросети «цифровым миражом» и современной формой анимизма. По его словам, люди, переживающие стресс, тревожность или депрессию, используют ИИ как суррогатный способ удовлетворить потребность в любви и общении. Поводом стала история канадца Джо Алари, который потерял деньги и отношения, доверившись чат-боту.