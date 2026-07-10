«Цифровая сивуха»: Психолог раскрыл, почему люди влюбляются в нейросети и теряют себя

История 57-летнего канадца Джо Алари, который доверился чат-боту по имени Олми и в итоге потерял деньги, личные отношения и оказался в больнице, всколыхнула мировое сообщество. Он не одинок: год назад американец Крис Смит сделал предложение своему ИИ-собеседнику по имени Сол, а 63-летний Питер «женился» на сгенерированной блондинке Андреа в метавселенной, обменявшись цифровыми кольцами и поклявшись в верности.

Психолог, декан факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрий Деулин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал это явление «цифровым миражом» и современной формой анимизма. По его словам, люди, влюбляющиеся в нейросети, часто переживают стресс, тревожность или депрессию и используют ИИ как суррогатный способ удовлетворения потребностей в любви и общении.

«Современные технологии стали сверхценной идеей. Возможно, появляется новая форма «цифровой религии»», — отметил эксперт.

Он добавил, что такие люди часто имеют заниженную самооценку, непроработанные травмы или дисфункциональную семейную динамику. В отдельных случаях речь может идти о психических расстройствах, а взаимодействие с ИИ становится «цифровой сивухой» для ухода от реальности.

По мнению Деулина, нейросети создают иллюзию общения, но это «суррогатное, мёртвое общение», которое не развивает личность и социальные навыки. Особую опасность представляет развитие созависимых отношений: человек замыкается в «цифровом лабиринте», что ведёт к распаду институтов семьи, брака и демографическому кризису.

Эксперт также напомнил, что прерывание цифровой связи может вызывать такие же эмоциональные состояния, как гибель реального человека, а современная тенденция к антропоморфизации техники отражает кризис гуманизма и дегуманизацию личности.

Ранее психолог предупредил, что замена живого общения на постоянное взаимодействие с искусственным интеллектом может негативно сказаться на психике, поскольку человек утрачивает навыки реальной коммуникации, а удобство цифрового собеседника (отсутствие споров, быстрые ответы, подстройка под запрос) способно вызвать зависимость. Он также отметил, что у даже здоровых людей могут существовать скрытые расстройства, и длительное общение с ИИ способно спровоцировать их обострение.