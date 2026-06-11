Карты Таро не предсказали обыск: Гадалка из Астаны оборудовала наркотеплицу в шкафу

В Астане правоохранители накрыли домашнюю плантацию марихуаны, которую организовала 54-летняя горожанка, зарабатывавшая сеансами гадания на Таро и духовными практиками — зелёные насаждения она прятала в собственной квартире. Об этом факте проинформировала пресс-служба столичного департамента полиции.

В полиции пояснили, что дама приспособила под нужды культивации запрещённых растений спальню, соорудив там небольшую фитолабораторию: внутри шкафа она смонтировала лампы для досвечивания и прочую требуемую технику.

При проведении обыска сотрудники полиции нашли несколько горшков с растениями марихуаны, а также забрали всё оборудование, которое задержанная использовала для их взращивания. Помимо этого, как сообщили в департаменте, прошедшее медицинское освидетельствование показало, что у женщины зафиксировано наркотическое опьянение.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Изъятые растения и оборудование отправили на экспертизу, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пресекли попытку контрабанды наркотиков. Пассажир, прибывший рейсом из Индии, попытался пройти «зелёным» коридором с багажом, в котором обнаружились стеклянные флаконы. Мужчина объяснил, что перевозил натуральные растительные экстракты для оздоровления. Однако лабораторная экспертиза показала: в 15 ёмкостях содержится тетрагидроканнабиол. Общая масса изъятого психоактивного вещества достигла 171,99 грамма. Задержданный впоследствии признался, что взял груз у знакомого и не знал точного содержимого. В отношении него возбуждено дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Максимальная санкция, которая ему грозит, — пожизненное заключение.