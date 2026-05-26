26 мая, 10:43

Мужчина «по просьбе друга» пытался провезти в РФ крупную партию ТГК, теперь ему грозит пожизненное

В Шереметьеве таможенники пресекли контрабанду флаконов с 171,99 грамма ТГК

В московском аэропорту Шереметьево пресекли попытку провезти в Россию крупную партию наркотиков. Как рассказали Life.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы, мужчина, прилетевший из Индии, пытался пронести через «зелёный» коридор багаж с некими органическими «экстрактами» для здоровья. Например, надпись на одном из 15 флаконов обещала помощь при проблемах со сном.

Однако внутри оказалось кое-что другое — странная маслянистая жидкость со специфическим запахом. Инспекторы передали баночки на экспертизу, она назвала содержимое тетрагидроканнабиолом — психоактивным веществом и группы каннабиоидов. Мужчина заявил, что вёз наркотики по просьбе знакомого. Общий вес составил 171,99 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет колонии со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Флаконы с ТГК, изъятые у мужчины в Шереметьеве. Коллаж © Предоставлен Life.ru

Ранее таможенники пресекли схему контрабанды наркотиков в Россию. Житель Находки посредством обычных посылок заказывал из Европы амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, после чего продавал по всей стране. Возбуждено уголовное дело.

Обложка © Предоставлена Life.ru

Матвей Константинов
