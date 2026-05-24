Суд в Дагестане конфисковал 273 флакона люксовых духов из фуры с хурмой

Суд в Дагестане конфисковал партию незадекларированной парфюмерии на 300 тысяч рублей, обнаруженной при таможенном контроле грузового автомобиля, который вёз хурму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Факт скрытой перевозки выявили на пункте пропуска в ходе сканирования фуры. Оборудование зафиксировало посторонние предметы в конструктивном отсеке под полуприцепом. При досмотре инспекторы вскрыли технический ящик и обнаружили коробки с парфюмерной продукцией. В ходе разбирательства установлено, что товар не был указан в декларационных документах при пересечении границы. Суд квалифицировал действия как нарушение таможенных правил.

Общий вес партии составил свыше 31 килограмма. По оценке таможенных специалистов, стоимость незадекларированного груза на момент задержания превышала 300 тысяч рублей. Внутри находились флаконы различных объёмов и наименований, включая товары под брендами Chanel, Gucci, Burberry, Lanvin, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Montale, Xerjoff и другими производителями. Всего — 273 единицы продукции.

