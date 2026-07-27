Футбол важнее семьи: Мужчина развёлся с женой из-за проигранного пари на чемпионат мира

Житель Малайзии развёлся с супругой после проигранного спора о победителе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AsiaOne.

По данным издания, мужчина поспорил с другом, что расторгнет брак, если сборная Аргентины проиграет в финале Испании. После поражения команды он пришёл домой и объявил жене тройной талак.

Супруга рассказала о случившемся в соцсетях. По её словам, она не ожидала такого поступка и была шокирована решением мужа.

«Ведёт себя как ненормальный и относится к разводу как к игре», — написала женщина.

Как отмечает AsiaOne, в Малайзии тройной талак может быть признан властями, если о его совершении официально сообщить в течение недели после произнесения.