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21 июля, 16:34

«Буду помнить всю карьеру»: Ямаль раскрыл, что услышал от Месси после финала ЧМ

Ямаль рассказал о напутствии Месси после финала чемпионата мира

Обложка © ТАСС / AP / Seth Wenig

Обложка © ТАСС / AP / Seth Wenig

Ламин Ямаль рассказал о разговоре с Лионелем Месси после победы Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Капитан южноамериканской команды поздравил молодого соперника сразу после финального свистка.

«Лео пожал мне руку и сказал, что мне нужно продолжать в том же духе, потому что будущее принадлежит нашему поколению. Эти слова я буду помнить всю карьеру. По ощущениям, они значат почти то же самое, что и золотая медаль на шее», — сказал Ямаль на пресс-конференции.

Для испанского футболиста напутствие от легенды «Барселоны» стало одним из самых эмоциональных моментов турнира. Вингер неоднократно называл аргентинца своим кумиром.

Решающий матч завершился со счётом 1:0 после дополнительного времени. Победный гол забил вышедший на замену Ферран Торрес.

Этот успех принёс «Красной фурии» второй чемпионский титул в истории. Впервые испанцы выиграли мировой турнир в 2010 году. Для 39-летнего Месси эта игра, вероятно, стала последней на чемпионатах мира.

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Полина Никифорова
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