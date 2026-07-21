Месси, Ямаль, Холанд и Возинья: Что россияне гуглили и читали о ЧМ-2026

Аналитики изучили публикации о чемпионате мира 2026 года и выяснили, какие команды и события чаще всего упоминались. Лидерами стали финалисты турнира — Аргентина и Испания. На эти сборные пришлось 34% и 30% публикаций соответственно.

Аргентину чаще всего упоминали в связи с выходом в финал, выступлением Лионеля Месси и итогами решающего матча. Испания оказалась в центре внимания после побед над Францией и Аргентиной, а также в материалах о новом поколении игроков команды. На третьем месте оказались Англия и Франция, сыгравшие матч за третье место — на них пришлось 23% публикаций, сообщили Life.ru аналитики Дзена.

Одним из главных открытий турнира стала сборная Кабо-Верде, дебютант ЧМ-2026. Команда не проиграла ни одного матча на групповом этапе, сыграла вничью с Испанией и уступила Аргентине только в дополнительное время плей-офф. Также авторы активно следили за выступлением сборной Узбекистана.

Герои турнира среди футболистов

Самым заметным игроком стал Лионель Месси. В публикациях обсуждали его выступление в плей-офф, возможное прощание с чемпионатами мира, матч против Испании и реакцию на поражение в финале.

На втором месте оказался испанский полузащитник Ламин Ямаль. Материалы о нём касались рекорда турнира, выступлений за сборную Испании и пропуска тренировки перед финалом. Гол Феррана Торреса на 106-й минуте обеспечил Испании победу и стал ключевым эпизодом финала.

В топ-игроков также вошли Гарри Кейн, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, которых упоминали преимущественно в аналитических публикациях о статистике, итогах турнира и главных звездах. Особое внимание привлёк 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья.

События и мемы, запомнившиеся болельщикам

За пределами футбольного поля наибольший интерес вызвали материалы о финансовых итогах ЧМ-2026 и шоу в перерыве финального матча. Рекордной выручке ФИФА посвятили 12% публикаций, а музыкальному перерыву — около 10%.

20-летний Лионель Месси и купает маленького Ламина Ямаля. Фото © AP/TASS

Среди заметных моментов также оказались гол Феррана Торреса в дополнительное время, архивные фото Месси и Ямаля, а также эпизод с болельщиками Норвегии, которые синхронно гребли под барабанный бой, привлекая внимание авторов публикаций.