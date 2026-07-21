Ямаль отрастит бороду, а Кукурелья набьёт лицо де ла Фуэнте — 7 безумных долгов чемпионов мира 2026 Оглавление Финал, который запустил цепочку обязательств Ламин Ямаль отпустит бороду на три недели Гави меняет цвет волос на розовый Педри готовится стать блондином Ферран Торрес обещал побриться налысо Марк Кукурелья набьёт портрет тренера Алекс Баэна присоединяется к татуировочному пари Борха Иглесиас тоже должен тренеру портрет Почему все хотят набить именно лицо тренера Что уже произошло, а что только предстоит Один пообещал покраситься в розовый, другой — сбрить волосы налысо, а трое собираются набить портрет тренера. Life.ru собрал все шуточные обещания футболистов Испании, которые после победы на ЧМ-2026 придётся выполнять всерьёз! 21 июля, 11:35 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чемпионат мира по футболу 2026 выигран, и вместе с ним сборная Испании получила совсем другой трофей: длинный список личных обязательств, которые игроки раздавали направо и налево весь турнир. Кто-то шутил про причёску и цвет волос, кто-то — сразу про татуировку с лицом собственного тренера. Теперь шутки закончились, а долги остались висеть на игроках уже официально. Разбираемся, кому из чемпионов мира по футолу 2026 придётся меняться внешне и почему тренер сборной уже публично напомнил обо всех этих обещаниях после финального свистка.

Финал, который запустил цепочку обязательств

Финал ЧМ-2026: Испания обыграла Аргентину 1:0. Фото © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

19 июля Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира по футболу во второй раз в истории после победы 2010 года. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену со скамейки запасных. Сразу после матча главный тренер Луис де ла Фуэнте напомнил футболистам, что игроки сами согласились на условия пари ещё до финала и теперь спортсменам придётся держать слово перед всей страной, а не отшучиваться от журналистов. Итак, что же задолжали нынешние чемпионы?

Ламин Ямаль отпустит бороду на три недели

Борода Ламина Ямаля как обещание после победы Испании. Фото © ТАСС / EPA / JEFFREY MCWHORTER © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Девятнадцатилетний вингер «Барселоны» обещал в случае победы Испании три недели не бриться и отрастить полноценную бороду с усами. Для футболиста, которого зрители привыкли видеть чисто выбритым буквально с самого профессионального дебюта, это заметная и легко узнаваемая перемена образа. Некоторые издания также писали, что Ямаль обещал разыграть среди подписчиков сотню беспроводных наушников со своего видеоканала, но эта история подтверждена заметно слабее истории с бородой и усами.

Гави меняет цвет волос на розовый

Розовые волосы Гави: обещание после победы на ЧМ. Фото © ТАСС / Zuma / Alberto Gardin © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Полузащитник сборной ещё во время турнира заявил в эфире каталонского радио, что покрасится в ярко-розовый цвет, если Испания дойдёт до титула чемпионата мира 2026. Заявление прозвучало не перед стартом турнира, а уже после неудачного начала группового этапа, когда команда искала способ снять напряжение простой шуткой перед камерами. В финале Гави вышел на замену и после финального свистка успел поучаствовать в короткой стычке с аргентинскими футболистами.

Педри готовится стать блондином

Педри и его обещание перекраситься в блонд. Фото © ТАСС / IPA © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Полузащитник пообещал перекраситься в светлый, почти белый блонд, если сборная Испании выиграет чемпионат мира в 2026 году. Первоисточник здесь заметно слабее, чем у остальных партнёров по команде: формулировка разошлась по спортивным медиа и крупным аккаунтам, но найти оригинальное интервью с точной цитатой самого игрока пока не удалось. Поэтому стоит оговориться, что игрок просто обещал сменить цвет волос, а когда точно будет перевоплощение в блондина — пока неизвестно. Но надеемся, что скоро!

Ферран Торрес обещал побриться налысо

Ферран Торрес обещал побриться налысо после победы. Фото © ТАСС / AP / Ashley Landis © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Автор победного гола в финале ЧМ-2026 против Аргентины взял на себя, пожалуй, самое рискованное для внешности обязательство: полностью сбрить волосы в случае победы Испании. До выхода на поле в решающем матче 19 июля Торрес совсем не считался главным героем турнира, а вошёл в игру со скамейки запасных и забил за весь чемпионат мира всего один гол, зато самый важный. Победный удар футболист посвятил всей стране, назвав его голом сразу для сорока семи миллионов испанцев.

Марк Кукурелья набьёт портрет тренера

Татуировка с лицом тренера: обещание Марка Кукурельи. Фото © ТАСС / IMAGO / Bob Kupbens © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Защитник пообещал сделать небольшую татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте, если сборная Испании выиграет чемпионат мира. Место для будущего рисунка футболист пока не выбрал и назвал это отдельным непростым решением. Обязательство появилось не случайно: после победы на Евро-2024 Кукурелья уже красил свои длинные кудри в ярко-красный цвет и честно сдержал тогдашнее слово, поэтому теперь считал нужным придумать жест покрупнее и заметнее для более серьёзного трофея.

Алекс Баэна присоединяется к татуировочному пари

Алекс Баэна и татуировка в честь победы на ЧМ. Фото © ТАСС / Zuma / Johnny Fidelin © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

По данным нескольких футбольных изданий, полузащитник также согласился отметить победу новым рисунком на теле, возможно, с портретом тренера, как у Кукурельи. Баэна и раньше набивал татуировки в честь выигранных турниров и ещё до полуфинала говорил журналистам, что хотел бы добавить в свою коллекцию именно чемпионат мира 2026. Крупные издания подтверждают сам факт будущего рисунка, но не уточняют окончательно, станет ли им именно лицо тренера де ла Фуэнте.

Борха Иглесиас тоже должен тренеру портрет

Борха Иглесиас и обещание татуировки тренеру. Фото © ТАСС / IPA, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

По сообщениям испанских спортивных ресурсов, к пари с татуировкой присоединился и нападающий испанской сборной Борха Иглесиас, повторив обещание Кукурельи и Баэны почти слово в слово. Для него турнир получился особенным сам по себе: он стал первым уроженцем Галисии, выигравшим мужской чемпионат мира в составе сборной Испании. Прямой цитаты футболиста в крупных международных изданиях пока не нашлось, поэтому деталь стоит считать менее подтверждённой, чем историю Кукурельи.

Почему все хотят набить именно лицо тренера

Такая массовая любовь испанских футболистов к портрету наставника объясняется давними отношениями внутри команды, а не случайным капризом троих игроков. Десять футболистов чемпионского состава уже работали с Луисом де ла Фуэнте на юношеском уровне, включая Родри, побеждавшего под его руководством ещё на юниорском Евро-2015. Сам тренер отреагировал на будущие татуировки с юмором, пошутив, что игроки могут разместить его портрет там, где никто не увидит, и добавив, что выглядит он всё-таки не так уж и плохо.

Что уже произошло, а что только предстоит

Какие обещания футболисты Испании уже выполнили. Фото © ТАСС / AP / Julio Cortez

На утро после финала ни один из игроков ещё не показал результат: борода Ямаля, розовые волосы Гави, блонд Педри и лысина Торреса пока существуют только в виде публичных обещаний. Кукурелья также не определился с местом для будущей татуировки, а перелёт домой в Испанию он сам называл подходящим временем для размышлений об этом выборе. Простые перемены во внешности могут появиться уже в ближайшие дни, а вот на татуировки у всех троих уйдёт заметно больше времени.

Победа на чемпионате мира превратила несколько шуточных пари в настоящие обязательства перед миллионами болельщиков по всему миру. Одни игроки рискуют лишь причёской на пару месяцев, другие готовы навсегда оставить след на коже в честь этого титула. Пока подтверждённых фотографий с результатом нет, но список должников у сборной Испании получился по-настоящему внушительным, и де ла Фуэнте явно намерен лично проследить, чтобы каждое обещание было выполнено до конца. А пока одни готовятся к переменам во внешности, другие вообще предпочли ничего не менять: президент Аргентины Милей всю победную серию смотрел из дома в одной и той же куртке и не рискнул нарушить эту традицию даже ради финала.

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Авторы Сергей Трофимов