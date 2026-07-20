Сборная Кабо-Верде стала единственным соперником, которому Испания не сумела забить на чемпионате мира. Вратарь островитян Возинья сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Испанцы забивали всем своим соперникам на этом ЧМ, кроме Кабо-Верде с Возиньей в воротах. Тогда игроки Испании сделали 23 удара по воротам, 8 из которых пришлись в створ, однако ни один из них так и не стал результативным.

Команда также не уступила в основное время Аргентине. Таким образом, Кабо-Верде выдержало по 90 минут против обоих участников финала — достижение, которым не смог похвастаться больше никто.

Ранее Life.ru сообщал, что Возинья не исключил продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. При этом агент вратаря уточнил, что предложений от отечественных команд пока не поступало. На данный момент голкиперу 40 лет, однако на ЧМ он доказал свою надёжность.