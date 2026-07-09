Вратарь Кабо-Верде Возинья допустил переход в РПЛ

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья готов рассмотреть продолжение карьеры в Российской премьер-лиге, однако конкретных предложений от российских клубов пока не получал. Об этом РИА «Новости» рассказал агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз.

По его словам, после яркого выступления вратаря на чемпионате мира 2026 года к игроку появился повышенный интерес со стороны разных команд. Сейчас представители голкипера изучают поступившие варианты.

«Российская премьер-лига, безусловно, интересный чемпионат, и Россия — страна, где Возинья был бы открыт к продолжению карьеры. Однако на данном этапе от российского клуба пока нет ничего конкретного», — заявил агент.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира и стала одним из открытий турнира. Команда заняла второе место в группе H, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, а затем завершила выступление в плей-офф после поражения от Аргентины со счётом 2:3 в дополнительное время.

Сам Возинья стал одним из главных героев турнира после матча против действующих чемпионов мира. После встречи с Аргентиной голкипер вызвал огромный интерес в соцсетях и установил рекорд среди действующих вратарей по числу подписчиков. Сейчас на страницы Возиньи в социальных сетях подписаны уже более 28 миллионов человек. Его яркая игра на ЧМ-2026 сделала футболиста одним из самых обсуждаемых голкиперов турнира.