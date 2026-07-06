Малафеев призвал клубы РПЛ не присматриваться к вратарю Возинье

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о возможном интересе клубов РПЛ к голкиперу сборной Кабо-Верде Возинье. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал трансфер 40-летнего вратаря нецелесообразным.

Экс-футболист высказал мнение, что у Возиньи клубная карьера не была на высоком уровне, но сейчас он может провести на поле ещё два года. По словам Малафеева, голкипер заслуживает хорошего контракта в европейском клубе.

«Возможно, это даже больше будет маркетинговый ход с учётом его возраста. Он свободный агент с 1 июня, это говорит о том, что к нему особого интереса нет. Сейчас он точно появится, и Возинья сможет продлить свою карьеру», — заявил Малафеев.

Экс-вратарь подчеркнул, что для российских клубов этот переход не даст маркетингового эффекта, а со спортивной точки зрения перспектив у футболиста нет.

«Клубам РПЛ ни в коем случае не стоит присматриваться к нему. Для России он точно не даст такой маркетинговой составляющей, да и со спортивной точки зрения перспектив у этого вратаря нету. Зачем переплачивать, когда можно взять вратаря моложе, и он будет точно не ниже уровня Возиньи?» — добавил он.

При этом Малафеев признал, что как болельщик переживал за вратаря Кабо-Верде и восхищается его достижениями — в 40 лет сыграть «на ноль» против Испании. Однако он отметил, что многие сейвы могли сделать вратари среднего уровня, а отдельные эпизоды допускали иное решение.

«Но в совокупности это, конечно, просто отличное достижение как для сборной, так и для Возиньи», — резюмировал он.

Напомним, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины, в котором его команда уступила 2:3, установил рекорд среди действующих вратарей по числу подписчиков в соцсетях, достигнув 18,8 млн и обойдя Тибо Куртуа. Его популярность резко выросла благодаря восьми сейвам и яркой игре, хотя до турнира у 40-летнего футболиста было лишь около 45 тысяч подписчиков.