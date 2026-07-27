Яблоки оставь себе: Как на самом деле делят теплицу, урожай и деревья при разводе

При разводе многие супруги считают, что вместе с дачным участком придётся делить буквально каждое дерево, куст или теплицу. Однако на практике всё устроено иначе. Как рассказала Life.ru юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар, порядок раздела зависит от того, о каком именно имуществе идёт речь.

Теплица обычно считается движимым имуществом, если она не является капитальным строением и не имеет прочной связи с землёй, например фундамента. Такую конструкцию можно разобрать и перевезти без существенного ущерба её назначению. Если теплица приобретена в браке на общие средства, она входит в состав совместно нажитого имущества и может быть разделена между супругами в натуре либо одному из них выплачивается денежная компенсация.

С многолетними насаждениями ситуация иная. Пока яблони, груши, виноград, декоративные деревья и кустарники растут на земельном участке, юридически они считаются его частью и отдельно от земли не рассматриваются. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

Поэтому при разделе имущества вопрос ставится не о том, кому достанется каждая яблоня или туя, а о том, кому перейдёт сам земельный участок. Если участок после раздела переходит одному из супругов, вместе с ним ему достаются и все многолетние насаждения. Второй супруг вправе претендовать не на сами деревья, а на денежную компенсацию стоимости своей доли, если участок признан совместной собственностью.

Отдельно рассматривается урожай. Созревшие овощи, фрукты, ягоды и другая сельскохозяйственная продукция уже являются самостоятельным имуществом. Если урожай собран до раздела имущества, он может быть признан движимым имуществом и подлежит разделу вместе с остальной совместной собственностью.

Если же урожай ещё находится на грядках или деревьях, многое зависит от момента прекращения брачных отношений, времени сбора урожая и того, кто фактически пользовался земельным участком. В подобных случаях суд оценивает все обстоятельства конкретного дела.

Таким образом, теплица и собранный урожай обычно относятся к движимому имуществу, тогда как многолетние насаждения отдельно не делятся, поскольку юридически следуют судьбе земельного участка. На практике судебные споры чаще возникают не из-за яблонь или виноградника, а из-за стоимости самого участка и расположенных на нём улучшений.

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