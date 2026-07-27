Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 23:00

Яблоки оставь себе: Как на самом деле делят теплицу, урожай и деревья при разводе

Юрист Айвар объяснила, кому при разделе имущества достанутся теплица и урожай

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Linda George

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Linda George

При разводе многие супруги считают, что вместе с дачным участком придётся делить буквально каждое дерево, куст или теплицу. Однако на практике всё устроено иначе. Как рассказала Life.ru юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар, порядок раздела зависит от того, о каком именно имуществе идёт речь.

Теплица обычно считается движимым имуществом, если она не является капитальным строением и не имеет прочной связи с землёй, например фундамента. Такую конструкцию можно разобрать и перевезти без существенного ущерба её назначению. Если теплица приобретена в браке на общие средства, она входит в состав совместно нажитого имущества и может быть разделена между супругами в натуре либо одному из них выплачивается денежная компенсация.

С многолетними насаждениями ситуация иная. Пока яблони, груши, виноград, декоративные деревья и кустарники растут на земельном участке, юридически они считаются его частью и отдельно от земли не рассматриваются.

Людмила Айвар

Юрист, доктор юридических наук

С многолетними насаждениями ситуация иная. Пока яблони, груши, виноград, декоративные деревья и кустарники растут на земельном участке, юридически они считаются его частью и отдельно от земли не рассматриваются.
С многолетними насаждениями ситуация иная. Пока яблони, груши, виноград, декоративные деревья и кустарники растут на земельном участке, юридически они считаются его частью и отдельно от земли не рассматриваются.

Поэтому при разделе имущества вопрос ставится не о том, кому достанется каждая яблоня или туя, а о том, кому перейдёт сам земельный участок. Если участок после раздела переходит одному из супругов, вместе с ним ему достаются и все многолетние насаждения. Второй супруг вправе претендовать не на сами деревья, а на денежную компенсацию стоимости своей доли, если участок признан совместной собственностью.

Юрист рассказала, кому при разводе достанется подаренная родителями квартира
Юрист рассказала, кому при разводе достанется подаренная родителями квартира

Отдельно рассматривается урожай. Созревшие овощи, фрукты, ягоды и другая сельскохозяйственная продукция уже являются самостоятельным имуществом. Если урожай собран до раздела имущества, он может быть признан движимым имуществом и подлежит разделу вместе с остальной совместной собственностью.

Если же урожай ещё находится на грядках или деревьях, многое зависит от момента прекращения брачных отношений, времени сбора урожая и того, кто фактически пользовался земельным участком. В подобных случаях суд оценивает все обстоятельства конкретного дела.

Таким образом, теплица и собранный урожай обычно относятся к движимому имуществу, тогда как многолетние насаждения отдельно не делятся, поскольку юридически следуют судьбе земельного участка. На практике судебные споры чаще возникают не из-за яблонь или виноградника, а из-за стоимости самого участка и расположенных на нём улучшений.

Квартиру могут забрать после дарения: Юрист предупредил о скрытых рисках сделки
Квартиру могут забрать после дарения: Юрист предупредил о скрытых рисках сделки

Ранее Life.ru рассказывал, что выгоднее выбрать при передаче имущества — дарение или завещание. Договор дарения позволяет сразу передать собственность другому человеку, но при этом даритель полностью утрачивает контроль над ней. Завещание же вступает в силу только после смерти владельца и позволяет изменить своё решение в любой момент. Эксперты также объяснили, в каких случаях такие сделки могут быть оспорены.

Больше авторских материалов, которые помогают разобраться в повседневной жизни, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar