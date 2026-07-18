Дарственная или завещание: Юрист объяснила, что выгоднее для наследников и в каком случае это оспорят

Дарственная позволяет наследникам получить имущество сразу и без дополнительных расходов, но прежний владелец полностью теряет над ним контроль. Завещание действует только после смерти человека и оставляет ему возможность изменить решение. Об этом Life.ru рассказала юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова.

Дарственная, или договор дарения, предусматривает переход права на имущество сразу, при жизни дарителя, завещание — распоряжение на случай смерти. То есть порождает права и обязанности на имущество только после открытия наследства. Ангелина Баканова Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК»

С точки зрения наследников договор дарения является более выгодным вариантом: право собственности переходит сразу, безвозвратно, а также отсутствуют необходимые дополнительные расходы (при наследовании по завещанию наследники несут определённые расходы. Например, необходимо оплатить государственную пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство, услуги нотариуса). Но в таком случае даритель полностью утрачивает контроль над имуществом с момента перехода права собственности.

По словам эксперта, заключить договор дарения, предусматривающий передачу имущества одаряемому после смерти дарителя, нельзя. Такой договор будет ничтожен на основании ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. Завещание же, напротив, оставляет за завещателем полный контроль над имуществом до самой смерти, а также возможность в любой момент изменить или отменить завещание.

Нужно иметь в виду, что статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право на обязательную долю: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют имущество независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Поэтому, если у завещателя есть указанные категории наследников, завещание не гарантирует, что всё имущество достанется именно тем, кому завещано. При дарении такого риска нет.

Что касается оспаривания, то завещание возможно оспорить только после наследственного дела (смерти завещателя). Срок исковой давности по оспоримым завещаниям — один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об основаниях для признания завещания недействительным.

Наиболее часто завещания оспариваются по статье 177 Гражданского кодекса Российской Федерации (сделка, совершённая гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент её совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими). Договор дарения может быть оспорён как любая сделка при наличии определённых условий (например, при существенном заблуждении дарителя, либо, если сделка нарушает требования закона, посягает на публичные интересы либо права, совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности).

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет три года, срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий её недействительности составляет один год (ст. 181 ГК РФ).

Также есть возможность отменить договор дарения. Согласно ст. 578 ГК РФ, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения, то даритель вправе отменить дарение. А если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя, то его наследники могут требовать отмены договора дарения в судебном порядке.

«При выборе вида передачи права — дарения или завещания, нужно оценивать все возможные риски в конкретной ситуации. Когда-то выгоднее заключить договор дарения (дарственную), а когда-то — оформить завещание», — заключает специалист.

Ранее сообщалось, что часть родственников может получить наследство, даже если их не указали в завещании. Обязательная доля положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, нетрудоспособным супругу и родителям, а также иждивенцам. В эту категорию входят люди с инвалидностью и граждане предпенсионного возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. При этом суд может признать претендента недостойным наследником за противоправные действия, сокрытие имущества или попытки помешать другим получить наследство.