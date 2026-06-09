Даже не упомянули в завещании: Юрист объяснил, как пенсионер может получить часть наследства

Даже если человека не указали в завещании, он всё равно может претендовать на часть имущества умершего. Речь идёт о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях, нетрудоспособных супруге и родителях, а также об иждивенцах.

Пенсионер по возрасту как раз относится к категории нетрудоспособных, в беседе с RT рассказал юрист Илья Русяев. По его словам, размер обязательной доли составляет половину того, что человек получил бы при наследовании по закону, если бы завещания не существовало. Сначала эта часть выделяется из имущества, которое покойный никому не завещал. И только если этого окажется недостаточно, затрагивается то, что было завещано.

Нетрудоспособность оценивают на день открытия наследства — то есть на дату смерти. Поэтому возраст и состояние здоровья наследника имеют значение именно на этот момент, пояснил эксперт. При этом суд вправе уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в её присуждении (п. 4 ст. 1149).

«Так что обязательная доля даёт пенсионеру серьёзную защиту, хотя и оставляет суду пространство для оценки конкретной ситуации», — резюмировал специалист.

А ранее Life.ru писал, что деньги со вклада умершего отдают по свидетельству о наследстве. По словам специалиста, вместе с этим документом потребуется удостоверение личности получателя и банковские реквизиты, если планируется безналичное перечисление.