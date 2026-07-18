Квартиру могут забрать после дарения: Юрист предупредил о скрытых рисках сделки

Дарение квартиры требует тщательной юридической проверки. Об этом предупредил управляющий партнёр АБ «Куприянов, Кириллова и Партнёры» Артемий Куприянов. С конца 2024 года такое соглашение между гражданами необходимо заверять у нотариуса. Без этого Росреестр не зарегистрирует переход права собственности. Особенно сложны ситуации, по которым невижимость нажита в браке.

«Супруг не вправе «подарить» квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Проверить стоит и финансовое состояние получателя. Если после сделки его признают банкротом, недвижимость могут включить в конкурсную массу и изъять для погашения долгов. Дополнительные сложности возникают при оформлении жилья на несовершеннолетнего. Для последующей продажи или обмена такого объекта потребуется согласие органов опеки, объяснил юрист.

Ранее Life.ru писал, что после развода принудить бывшего мужа или жену отказаться от общей фамилии нельзя, это возможно лишь по договорённости. Закон оставляет каждому из супругов право самостоятельно решить, сохранить фамилию, полученную в браке, или вернуть добрачную.