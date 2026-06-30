Вопрос выбора: Юрист и психолог ответили, как можно заставить бывших поменять фамилию после развода

После развода принудить бывшего мужа или жену отказаться от общей фамилии нельзя, это возможно лишь по договорённости. Об этом Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар. По её словам, закон оставляет каждому из супругов право самостоятельно решить, сохранить фамилию, полученную в браке, или вернуть добрачную.

К сожалению, заставить бывшего супруга (или супругу) поменять фамилию после развода нельзя. Можно только уговорить сделать это добровольно. Это прямо следует из закона. Согласно пункту 3 статьи 32 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака каждый из супругов самостоятельно решает: сохранить общую фамилию или восстановить свою добрачную. Никто не может принудить другого человека к смене фамилии — ни через суд, ни через ЗАГС, ни шантажом, ни уговорами, ни каким-либо другим способом. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

По словам Айвар, это личное неимущественное право взрослого дееспособного гражданина. То же самое подтверждает статья 36 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Супруг, который взял фамилию другого при браке, после развода вправе её оставить или вернуть прежнюю. Решение только его или её. И разрешение на смену фамилии после заключения брака совершенно не требуется.

Супруг, который вступает в брак решает изменить ему свою фамилию или оставить прежней. Фамилию может поменять как муж, так и жена. Как отметила юрист, если вы очень хотите, чтобы бывший / бывшая отказались от вашей фамилии, суд такое требование не удовлетворит. Фамилия после развода — это вопрос личного выбора того, кто её поменял перед вступлением в брак. Но при этом можно договориться по-хорошему.

«Ну а если уж очень принципиально — можно сменить свою фамилию на новую и начать, как говорится, с чистого листа. Поэтому никому не советую ломать копья там, где не будет никакого результата», — заключила юрист.

Психолог Марианна Абравитова в свою очередь отметила, что отказ менять фамилию нередко объясняется тем, что она кажется бывшей супруге более благозвучной или удобной, чем добрачная. Она добавила, что при разводе почти всегда возникает противостояние, а нежелание возвращать прежнюю фамилию может быть связано не только с упрямством, но и с нежеланием уступать или с обычной ленью, когда не хочется переоформлять документы.

Важно понять, что именно движет вашей бывшей супругой. Если вы находитесь в жёстком противостоянии и она упорно стоит на своём, лучшая стратегия — не давить, а предложить сделку. Вы не просите и не заставляете её менять фамилию, а даёте за это взамен определённые бонусы. Проще говоря, предлагаете что-то, что компенсирует ей неудобства. Это самый прямой и действенный способ. А это, по сути, торг. И здесь важно выбрать правильный подход в зависимости от типа личности бывшей супруги. Марианна Абравитова Психолог

Согласно психологу, если бывшая прагматична и ценит материальные вещи — можно действовать через выгоду: предложить что-то конкретное, что ей нужно, и таким образом «откупиться» от проблемы. Если же она больше ориентирована на тонкие материи, эмоции или философские воззрения, можно сыграть на другом.

«Попробуйте предложить ей такую версию: «Чем быстрее ты вернёшь свою фамилию или возьмёшь другую, тем быстрее ты откроешь путь к новой жизни. Моя фамилия перестанет тебя связывать — ни с моим родом, ни с нашей семейной историей, ни со мной как с мужчиной. А значит, ничто не будет мешать тебе строить новые отношения или даже новый брак», — сказала Абравитова.

Как подчеркнула собеседница Life.ru, такой подход часто срабатывает, если женщина эмоционально готова отпустить прошлое. В любом случае, нужно понять психологию бывшей супруги: стоит ли она на материальных основаниях — тогда торг, или на духовных — тогда через смыслы и образы.

А ранее в России предложили законодательно закрепить принцип совместной опеки, при которой ребёнок после развода проводит равное время с обоими родителями. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что «нельзя сделать на земле рай. Но можно не допустить ада, и это как раз задача в том числе законодательной власти». Если договорённость между бывшими супругами не достигнута, суд, по его концепции, должен устанавливать близкий к равному порядок распределения времени с ребёнком.