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26 июня, 12:14

Зато честно: Жена сгоряча сказала белорусу такое, что он по-новому взглянул на их пятерых детей

Белорус после ссоры с женой узнал, что не приходится отцом ни одному из 5 детей

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Крупная семейная ссора обернулась для жителя Белоруссии шокирующим открытием. В ходе конфликта супруга заявила, что все пятеро их детей не являются ему биологически родными. Об этом рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Мужчина не стал оставлять сказанное без внимания и инициировал процедуру установления отцовства. Специалисты управления провели генетическую экспертизу.

Результаты оказались неутешительными. Тест официально исключил мужчину из числа биологических отцов всех пятерых несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что в их практике регулярно встречаются случаи установления как отцовства, так и материнства. Эксперты также проводят более сложные исследования родства, которые возможны даже после смерти человека при наличии подходящего биологического материала.

Биологическое против юридического: Почему не получится сделать ДНК-тесты в роддомах обязательными
Биологическое против юридического: Почему не получится сделать ДНК-тесты в роддомах обязательными

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Башкирии спустя почти двадцать лет выяснил, что воспитывал неродную дочь. Мужчина с 2005 года растил девочку и после развода с её матерью продолжал оплачивать учёбу. Общение постепенно сошло на нет, а когда он нашёл дочь в соцсетях, то по подозрительному лайку под фото заподозрил обман. Бывшая супруга сначала согласилась на ДНК-тест, но затем передумала, и мужчина обратился в суд, где женщина признала, что он не является биологическим отцом.

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Юрий Лысенко
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