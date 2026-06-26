Зато честно: Жена сгоряча сказала белорусу такое, что он по-новому взглянул на их пятерых детей

Крупная семейная ссора обернулась для жителя Белоруссии шокирующим открытием. В ходе конфликта супруга заявила, что все пятеро их детей не являются ему биологически родными. Об этом рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Мужчина не стал оставлять сказанное без внимания и инициировал процедуру установления отцовства. Специалисты управления провели генетическую экспертизу.

Результаты оказались неутешительными. Тест официально исключил мужчину из числа биологических отцов всех пятерых несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что в их практике регулярно встречаются случаи установления как отцовства, так и материнства. Эксперты также проводят более сложные исследования родства, которые возможны даже после смерти человека при наличии подходящего биологического материала.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Башкирии спустя почти двадцать лет выяснил, что воспитывал неродную дочь. Мужчина с 2005 года растил девочку и после развода с её матерью продолжал оплачивать учёбу. Общение постепенно сошло на нет, а когда он нашёл дочь в соцсетях, то по подозрительному лайку под фото заподозрил обман. Бывшая супруга сначала согласилась на ДНК-тест, но затем передумала, и мужчина обратился в суд, где женщина признала, что он не является биологическим отцом.