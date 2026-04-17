Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 11:08

Биологическое против юридического: Почему не получится сделать ДНК-тесты в роддомах обязательными

Юрист Русяев: Массовые ДНК-тесты в роддомах возможны как добровольная услуга

Обложка © АГН «Москва»

Обложка © АГН «Москва»

В действующем семейном праве нет нормы, которая делала бы тест ДНК обязательным условием записи отца, говорит юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев. В беседе с Life.ru он прокомментировал готовность 52% россиян сделать процедуру ДНК-тестирования в роддомах обязательной.

Происхождение ребёнка от матери подтверждается медицинской организацией, принимавшей роды. Если ребёнок родился в браке, отцом автоматически признаётся супруг матери. Если брака нет, запись делается по совместному заявлению родителей, по заявлению самого отца в прямо указанных Семейным кодексом случаях либо по решению суда. Юридическое отцовство возникает из процедуры регистрации в ЗАГС, и лабораторное заключение в перечень оснований закон пока не включает.

Илья Русяев

Юрист

Происхождение ребёнка от матери подтверждается медицинской организацией, принимавшей роды. Если ребёнок родился в браке, отцом автоматически признаётся супруг матери. Если брака нет, запись делается по совместному заявлению родителей, по заявлению самого отца в прямо указанных Семейным кодексом случаях либо по решению суда. Юридическое отцовство возникает из процедуры регистрации в ЗАГС, и лабораторное заключение в перечень оснований закон пока не включает.
Ячейка общества с червоточинами: Психолог советует не портить семейную жизнь унизительным ДНК-тестом в роддоме
По мнению юриста, массовое тестирование в роддоме сегодня возможно только как добровольная услуга. Любое медицинское вмешательство требует информированного согласия, а за новорождённого его даёт законный представитель. Также в 2026 году усилен режим работы с генетическими данными человека, они отнесены к особо охраняемой категории информации. Даже при согласии родителей образцы и результаты подчиняются строгим правилам обработки и хранения.

Отдельный сюжет связан с оспариванием отцовства. По словам Русяева, отрицательный результат анализа сам по себе запись в актах гражданского состояния не меняет, она оспаривается только через суд. Более того, мужчина, который на момент регистрации знал об отсутствии биологической связи и всё же подписал признание отцовства, отменить эту запись через суд уже не сможет. Закон в таких спорах защищает ребёнка и значение осознанного волеизъявления взрослого.

Пока человек записан отцом, он несёт весь объём родительских обязанностей, включая содержание ребёнка. Как только запись оспорена, обязанности прекращаются потому, что закон связывает их с удостоверенным происхождением ребёнка.

«Сама по себе социальная близость правовых обязательств по содержанию не порождает, поэтому тезис о моральной вовлечённости мужчины остаётся этической категорией», — добавил эксперт.

Юрист подчеркнул, что добровольный ДНК-тест в роддоме закону не противоречит при соблюдении процедуры согласия и режима обращения с генетическими данными. А перевести его в обязательный формат без отдельной федеральной реформы нельзя.

Рожать под «Любэ»? Психолог разобрал мемный плейлист роддома и объяснил, почему его составлял мужчина
Напомним, в ходе опроса более половины россиян (52%) высказались за введение обязательной процедуры ДНК-тестирования в роддомах с согласия обоих родителей. При этом большинство россиян считают, что мужчина должен продолжать воспитывать ребёнка, даже если узнает об отсутствии биологического родства.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar