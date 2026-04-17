Ячейка общества с червоточинами: Психолог советует не портить семейную жизнь унизительным ДНК-тестом в роддоме
Более половины россиян (52%) высказались за введение обязательной процедуры ДНК-тестирования в роддомах, также большинство считает, что мужчина должен продолжать воспитывать ребёнка, даже если узнает об отсутствии биологического родства. Life.ru узнал у психолога Марианны Абравитовой о том, стоит ли ячейке общества таким образом укреплять свою семейную жизнь.
И хотя психолог отметила, что тесты на отцовство во многих спорных случаях полезны, так как помогают установить истину, но начинать настоящие семейные отношения с этого неприемлемо. По мнению Абравитовой, уже сам факт проведения такого теста в роддоме — показатель полного недоверия друг к другу.
Значит, эта семья ненастоящая. Я убеждена, что ничего хорошего из этого не выйдет, даже если тест покажет: отцом ребёнка является именно тот мужчина, который и предполагался. Фундамент такой семьи уже с трещинами, с червоточинами, и построить на нём нормальные отношения не получится. Это как склеенный кувшин: вода всё равно будет просачиваться, он уже непригоден.
Психолог призналась, что её шокировал процент россиян, которые хотят делать ДНК-тест прямо в роддоме, потому что это говорит о системе: мужья и жёны перестали доверять друг другу.
«Они воспитаны в такой атмосфере, когда в подсознание закладывается установка: противоположный пол — это обманщики и изменщики, тебя обязательно обманут. И это очень и очень трагично», — добавила эксперт.
При этом Абравитова поддержала ДНК-тесты в ряде случаев, когда действительно возникает очень спорная ситуация и речь идёт о защите ребёнка: кто должен его содержать, кто будет платить алименты, кто возьмёт на себя ответственность.
