Ячейка общества с червоточинами: Психолог советует не портить семейную жизнь унизительным ДНК-тестом в роддоме

И хотя психолог отметила, что тесты на отцовство во многих спорных случаях полезны, так как помогают установить истину, но начинать настоящие семейные отношения с этого неприемлемо. По мнению Абравитовой, уже сам факт проведения такого теста в роддоме — показатель полного недоверия друг к другу.

Значит, эта семья ненастоящая. Я убеждена, что ничего хорошего из этого не выйдет, даже если тест покажет: отцом ребёнка является именно тот мужчина, который и предполагался. Фундамент такой семьи уже с трещинами, с червоточинами, и построить на нём нормальные отношения не получится. Это как склеенный кувшин: вода всё равно будет просачиваться, он уже непригоден. Марианна Абравитова Психолог

Психолог призналась, что её шокировал процент россиян, которые хотят делать ДНК-тест прямо в роддоме, потому что это говорит о системе: мужья и жёны перестали доверять друг другу.

«Они воспитаны в такой атмосфере, когда в подсознание закладывается установка: противоположный пол — это обманщики и изменщики, тебя обязательно обманут. И это очень и очень трагично», — добавила эксперт.

При этом Абравитова поддержала ДНК-тесты в ряде случаев, когда действительно возникает очень спорная ситуация и речь идёт о защите ребёнка: кто должен его содержать, кто будет платить алименты, кто возьмёт на себя ответственность.