Половина россиян выступает за введение обязательного ДНК-теста в роддомах

Более половины россиян (52%) выступают за введение обязательной процедуры ДНК-тестирования в роддомах с согласия обоих родителей. Об этом свидетельствует новый опрос ВЦИОМ.

Респондентам предложили представить ситуацию, в которой мужчина узнаёт, что растил не своего ребенка. 61% опрошенных заявили, что в таком случае важно сохранить отношения и не уходить из жизни семьи. Лишь 11% придерживаются противоположной позиции и считают, что участие в судьбе ребёнка стоит прекратить, если нет кровной связи.

Также участникам рассказали об инициативе обязательного ДНК-тестирования в роддомах с согласия родителей. Более половины — 52% — отнеслись к идее положительно, тогда как 16% выступили против. При этом 31% полагают, что такая процедура способна укрепить отношения в паре, 11% ожидают обратный эффект, а 42% уверены, что она ничего не изменит.

В случае рождения ребенка 68% россиян готовы согласиться на проведение теста. Уровень поддержки практически одинаков среди мужчин и женщин.

А ранее на круглом столе в Госдуме предложили платить российским отцам по миллиону за верность. Ради этой премии мужчина должен на деле доказать, что верен семье. Однако, пока это всего лишь рассуждения.