Восемь детей от трёх родителей появились на свет в Британии

В Великобритании родились восемь младенцев в результате применения экспериментальной технологии «трёх родителей», направленной на предотвращение генетических мутаций. Об этом сообщает телеканал Sky.

«В Великобритании родились восемь детей с ДНК трёх человек после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания», — говорится в сообщении телеканала.

У всех матерей, принявших участие в исследовании, был выявлен высокий риск передачи опасных для жизни генетических заболеваний, обусловленных мутациями. Для решения этой проблемы ученые воспользовались технологией, при которой генетический материал матери, несущий мутировавший ген, извлекается из её яйцеклетки или эмбриона. Затем эта информация удаляется, а генетический материал переносится в донорскую яйцеклетку или эмбрион, который имеет здоровые митохондрии, но не содержит остальной ключевой ДНК.

Процедура была проведена 22 женщинам, из которых 7 успешно забеременели и родили 8 детей. Это означает, что показатель успешности составил 36%. Примечательно, что пятеро из этих восьми младенцев родились здоровыми, без признаков наследственных болезней.