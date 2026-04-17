Отец — тот, кто воспитал? Россияне ответили, бросили бы чужого ребёнка или нет

Большинство россиян считают, что мужчина должен продолжать воспитывать ребёнка, даже если узнает об отсутствии биологического родства. К такому выводу пришли аналитики ВЦИОМ, проведя соответствующий опрос. Респондентам предложили представить ситуацию, в которой мужчина узнаёт, что растил не своего ребенка.

При этом лишь 11% придерживаются противоположной позиции и считают, что участие в судьбе малыша стоит прекратить, если нет кровной связи.

Также в ходе опроса более половины россиян (52%) высказались за введение обязательной процедуры ДНК-тестирования в роддомах с согласия обоих родителей.