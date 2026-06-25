Тело помнит всё: Как невыплаканные слёзы годами душат нас изнутри

Многие хотя бы раз в жизни произносили или слышали фразу: «Как вспомню — ком к горлу подкатывает». По словам психосоматолога, специалиста по ментальному здоровью Елены Вершининой, это не просто образное выражение. Подобное ощущение может быть связано с реакцией организма на сильные переживания и подавленные эмоции.

В беседе с Life.ru эксперт объяснила, что гнев, обида, разочарование, страх или горе запускают сложные процессы с участием нервной системы. В ответ организм стремится избавиться от внутреннего напряжения.

Самый простой и естественный способ снизить эмоциональное напряжение — дать чувствам выход. Иногда это происходит через слёзы, потому что далеко не всегда человек способен выразить свои переживания словами. Елена Вершинина Психосоматолог, специалист по ментальному здоровью

По словам специалиста, многих с детства учили скрывать эмоции, внушая, что плакать стыдно или недопустимо. Из-за этого часть людей привыкает подавлять переживания и не позволяет себе открыто проживать сложные чувства.

«В результате многие взрослые люди не умеют выпускать негативные эмоции наружу. Подобное поведение кажется слабостью, поэтому человек буквально проглатывает неприятные ощущения и делает вид, что ничего не произошло», — пояснила психосоматолог.

Эксперт отмечает, что некоторые люди годами живут в состоянии внутреннего напряжения, считая его привычным состоянием. При этом они могут испытывать вполне реальный физический дискомфорт, включая ощущение кома в горле.

По словам Вершининой, в ряде случаев подобный симптом действительно может быть связан с тяжёлыми жизненными событиями — разводом, утратой близкого человека, сильной обидой или другими непрожитыми переживаниями.

«Если человек долго запрещает себе говорить о собственных чувствах и сдерживает эмоции, тело может реагировать на это различными способами. Иногда таким сигналом становится ощущение комка в горле», — подчеркнула специалист.

Однако эксперт отдельно обращает внимание, что подобный симптом далеко не всегда имеет психологическую природу.

Ощущение кома в горле может быть связано с заболеваниями щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и другими нарушениями здоровья. Поэтому при появлении такого симптома важно сначала пройти медицинское обследование и исключить возможные заболевания.

Если врачи не находят физиологических причин проблемы, имеет смысл обратить внимание на эмоциональное состояние и подумать, какие переживания остаются непрожитыми.

Вершинина советует честно задать себе вопрос: «Какую боль я не разрешаю себе прожить?» Если самостоятельно справиться сложно, помочь могут разговор с близким человеком, работа со специалистом или ведение дневника эмоций.

По словам эксперта, слёзы не являются проявлением слабости. Это одна из естественных реакций организма, позволяющих снизить внутреннее напряжение и лучше справляться с переживаниями.

Ранее психолог объяснил, как распознать неискреннюю улыбку собеседника. По словам специалиста, фальшивые эмоции часто выдают неподвижный взгляд, несоответствие между словами и мимикой, а также слишком резкая смена выражения лица. Эксперты отмечают, что способность замечать и понимать эмоции — как чужие, так и собственные — играет важную роль в психологическом благополучии.