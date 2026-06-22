«Всепоглощающая безысходность»: Как отличить временную грусть от серьёзных проблем

Когда стоит обратиться к психологу — объяснила в интервью Радио Sputnik нейрофизиолог Анастасия Родина. По её словам, в отличие от телесных симптомов, сигналы психики часто бывают тонкими и легко упускаются из виду.

Специалист перечислила признаки, указывающие на необходимость обратиться за помощью: постоянное чувство грусти, меланхолии или безысходности, которое не проходит неделями, ухудшает качество жизни, мешает работе и отношениям. Также настораживают потеря интереса к прежним увлечениям, упадок сил, нарушения сна, изменения аппетита и веса.

«Одним из наиболее красноречивых индикаторов того, что пора обратиться за помощью, является постоянное, всепоглощающее чувство грусти, меланхолии или безысходности, которое не рассеивается даже после нескольких недель. Если это состояние омрачает повседневную жизнь, подрывая способность наслаждаться ею, мешает выполнению рабочих обязанностей и ставит под угрозу ваши отношения с близкими, то это может быть предвестником депрессии», — пояснила специалист.

Тревожные мысли, неумолимые страхи, паника, навязчивые идеи, а также неконтролируемые вспышки гнева, агрессия или, наоборот, эмоциональная замкнутость — всё это, по мнению Родиной, весомые поводы для визита к врачу. Особую тревогу вызывают мысли о причинении себе вреда или суицидальные намерения — их нельзя оставлять без внимания.

Изменения в поведении, такие как самоизоляция, отказ от общения или попытки «заглушить» боль алкоголем и наркотиками, также являются явными признаками. Эксперт подчеркнула, что своевременное обращение к специалисту может стать решающим шагом к выздоровлению. Консультации доступны как в государственных, так и частных центрах. В экстренных случаях работает круглосуточная психологическая помощь по телефону доверия.

Ранее психолог объяснила, что бороться с тревогой прямым запретом бесполезно — это лишь повышает напряжение. Вместо подавления страха она советует переключиться на расслабление, спокойствие и позитивные мысли, а также заняться собственной жизнью. По её словам, особенно вредно переживать из-за того, на что невозможно повлиять.