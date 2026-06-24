Информационный клубок: Почему россияне выбирают отпуск с книгами вместо пляжей

Всё больше россиян выбирают необычный формат отпуска — уехать в тишину и читать книги. Психолог Олеся Иневская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему такой тренд набирает популярность.

Эксперт отметила, что дома сосредоточиться на длительном чтении становится всё труднее. Виной тому клиповое мышление, короткий контент и зависимость от постоянной смены картинок. Кроме того, за день человек получает до сотни уведомлений и порцию тревожных новостей, которые держат психику в напряжении.

Уехать с книгой в отпуск — это осознанная стратегия восстановления, уверена собеседница. Вдали от привычной среды человек может отключить телефон, погрузиться в художественный мир и расслабиться. Такой отдых тренирует внимание, убирает отвлекающие факторы и защищает от тревоги.

А ранее россиянам представили список из 9 книг, обязательных к прочтению летом. По словам специалиста, сезон отпусков создан для того, чтобы нырнуть в историю с головой. Открывает список «Загадка этажа номер 12» Нин Ханъи — детектив-головоломка в духе «Королевской битвы» и «Достать ножи».