«Спорные сказки»: Названы наиболее опасные книги из школьной программы

Некоторые книги из школьной программы могут содержать спорные и даже опасные для детей смыслы, но исключать их из чтения не стоит, полагает педагог-методолог Шамиль Ахмадуллин. По его словам, такие произведения помогают ребёнку учиться анализировать поступки героев и делать собственные выводы.

К примеру, в сказке «Огниво» Андерсена солдат получает сокровища с помощью ведьмы, затем жестоко с ней расправляется, пользуется чужими богатствами и в финале приходит к власти. Такой сюжет важно обсуждать, чтобы ребёнок не сделал вывод, будто сила и хитрость оправдывают любые поступки. А в «По щучьему велению» главный герой получает желаемое без усилий, поэтому эту историю стоит сопоставлять с «Морозко», где награда связана с трудолюбием, выдержкой и вежливостью.

В «Хаврошечке» героиня терпит и страдает, а награду получает за кротость. Однако посыл «терпи и жди» неприемлем для воспитания успешного человека. Чтение становится полезным, если родители не оставляют ребёнка один на один с текстом, а обсуждают с ним поведение персонажей. Важно учитывать школьные рекомендации, но не заставлять читать через силу.

«Спорные сказки в умелых руках становятся самыми полезными. Именно потому, что есть о чём поговорить. Научить спорить с книгой — значит научить думать», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Тем временем Минпросвещения внесло патриотические книги в список для летнего чтения школьников. Они посвящены Родине, подвигам защитников Отечества и героям СВО.