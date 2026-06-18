Хичкок по-китайски, готика по-русски и уникальный советский роман: 9 книг, которые нужно прочитать летом

Россиянам представили книжную «обойму» из девяти произведений, обязательных к прочтению летом. Список, смешавший военную прозу, готику и азиатский саспенс, озвучил в беседе с Life.ru эксперт, директор по маркетингу издательства «Азбука» Дмитрий Яронов. По его словам, сезон отпусков создан для того, чтобы нырнуть в историю с головой.

Лето — отличное время, чтобы отложить дела и прочитать хорошую историю. Есть отличная подборка must‑read-книг сезона-2026: классика и новинки, триллеры и романы взросления, готика и военная проза, Дмитрий Яронов Эксперт, директор по маркетингу издательства «Азбука»

Открывает список «Загадка этажа номер 12» Нин Ханъи — детектив-головоломка в духе «Королевской битвы» и «Достать ножи». Жители элитного дома грызутся за наследство, но гибнут один за другим под саспенс от «китайского Хичкока». Любителям эмоциональных качелей приготовили роман Хлои Уолш «Отпустить 10-го»: герои с внутренними демонами выбирают между спасением и разрывом.

Для фанатов мрачной эстетики заявлены сразу две позиции. «Ведьма Вороньего леса» Дженни Кир закручивает готику в духе Эдгара По и «Багрового пика»: беглянка изображает жену-затворницу в поместье с пентаграммой и воронами. «Лейкстоун. Книга 1» Сары Ривенс сталкивает студентку и наёмного убийцу — чувства мешают заданию и грозят погубить обоих.

На контрасте идёт тяжёлая артиллерия. Масштабная тетралогия Юрия Слепухина «Перекрёсток. Тьма в полдень» рассказывает о молодёжном подполье в оккупации и носит статус «Войны и мира» ХХ века. Российскую «южную готику» в чеховских тонах выдаёт Марина Чуфистова: в романе «Отец Серёжа» модного священника ссылают в глухой хутор перевоспитывать бизнесменов из 90-х и старух-атеисток.

Список заканчивает неубиваемая классика. Ольга Птицева в «Радиусе хрупкости» препарирует буллинг и взросление в нулевых под «аську» и «Сплин». Сергей Довлатов заходит с переизданием «Заповедника» и фирменным горьковатым юмором. Замыкает подборку «Момент истины» Владимира Богомолова — первый в советской литературе роман, откровенно показавший работу спецслужб, который страна знает по культовым экранизациям «В августе 44-го» и «Август».