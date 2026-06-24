Лицемерие и агрессия: Как распознать фальшивую улыбку коллеги

Фальшивая улыбка коллеги может быть признаком неискренности, скрытой агрессии или лицемерия, считает клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, такую реакцию часто выдают неподвижные глаза, резкая смена эмоции и несоответствие между выражением лица и словами.

Настоящая улыбка затрагивает не только рот, но и взгляд: лицо становится мягче, теплее и живее. Если же человек улыбается только губами, а глаза остаются холодными или неподвижными, это может говорить о наигранной реакции. Неискренняя улыбка обычно появляется слишком быстро и так же резко исчезает, тогда как настоящая эмоция развивается плавно.

Особенно насторожить должно поведение, когда коллега улыбается, но при этом говорит неприятные вещи, отпускает едкие замечания или обесценивает собеседника под видом шутки. Однако сама по себе частая улыбка не всегда опасна: для некоторых людей это способ снизить напряжение или избежать конфликта. Оценивать её стоит только вместе с другими признаками: чрезмерной лестью, двусмысленными комплиментами и пассивной агрессией.

«Лицемерный человек может быть очень милым в лицо, но за спиной регулярно передавать ваши слова, искажать смысл, подставлять», — отметил эксперт в беседе с «Абзацем».

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